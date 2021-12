LOCRI ON ICE La minoranza consiliare:”Calabrese annuncia la non necessità del green pass. Chiediamo che cambi idea”

LOCRI ON ICE La minoranza consiliare:”Calabrese annuncia la non necessità del green...

R. & P.

La conferenza stampa di presentazione dell’atteso evento “Locri On Ice”, ci ha lasciati alquanto sconcertati per la dichiarazione del sindaco Giovanni Calabrese sulla non necessità di green pass per l’ingresso in una tenso struttura semi chiusa.

Ricordando a noi stessi che l’evento attira ogni anno migliaia di partecipanti, quantomeno da tutti i quarantadue paesi del comprensorio, e che proprio in questi giorni si stanno varando in tutta Italia nuove misure di controllo per i contagi da Covid, purtroppo in crescita, ci appare alquanto surreale e inopportuna la scelta di non effettuare il controllo del green pass all’ingresso dello spazio di un evento che prevede inevitabili assembramenti per l’impossibilità di mantenere le distanze minime di sicurezza, a meno che il sindaco, massima autorità responsabile della difesa della salute pubblica cittadina, non abbia già verificato i presupposti igienico sanitari e la relativa adeguatezza del sito nonché le misure atte a prevenire ogni forma di contagio.

Il nostro movimento politico non vuole rendersi corresponsabile di un eventuale attentato alla salute pubblica, per tanto non possiamo che suggerire all’Amministrazione comunale di cambiare idea sul green pass.

Ribadiamo, come già fatto in passato e con ancora più fermezza quest’anno, la necessità di organizzare “Locri On Ice” nel pieno rispetto di ogni tipo di normativa vigente per le manifestazioni pubbliche, tutelare un evento di così grossa portata vuol dire anche metterlo al riparo da rischi di ogni tipo.