Locri on Ice, il Covid ferma l’VIII edizione. Arrivederci all’anno prossimo

Oggi, l’associazione Locri Eventi, congiuntamente con l’amministrazione comunale in persona del nostro Sindaco Giovanni Calabrese, ha deciso di ANNULLARE l’ottava edizione della manifestazione “Locri on Ice 2021”, viste anche le indicazioni impartite dal Prefetto di Reggio Calabria e dal Dipartimento Prevenzione dell’Asp a tutte le amministrazioni della provincia di Reggio Calabria.

Il periodo che stiamo vivendo e l’avanzamento poco incoraggiante del contagio di Covid-19, in particolare nelle ultime ore, non consentirebbero in alcun modo di portare avanti gli eventi e gli spettacoli organizzati, in sicurezza. Questa decisione, presa all’unanimità, è dettata da un grande senso di responsabilità verso tutta la nostra popolazione.

Nei mesi scorsi, quando si è deciso di provare a ripartire, non era preventivatile l’attuale situazione, che vede oggi la Calabria in zona gialla con conseguente obbligo di mascherina sia al chiuso che all’aperto.

Noi ci abbiamo provato.

Grazie a tutti Voi ed arrivederci al prossimo anno.

