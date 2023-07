di Redazione

LOCRI – Verrà consegnata oggi alla Città di Locri la bandiera verde durante la manifestazione nazionale delle Bandiere verdi che si sta svolgendo a Roccella.



Locri ha accolto nei giorni scorsi in città, il coordinatore dottor Farnetari, pediatra italiano ospitandolo all’evento Città in Bici per l’edizione 2023.



La manifestazione giunta alla terza edizione è stata anticipata da un convegno informativo tenutosi nella biblioteca G. Incorpora di Palazzo Nieddu del Rio ed è stato impreziosito dalle riflessioni del prof. Italo Farnetani, pediatra di fama internazionale, e moderato dal dott. Roberto Trunfio, coordinatore regionale per l’assegnazione delle Bandiere Verdi.



Presenti gli amministratori locresi e l’assessore al Turismo della Città di Locri, Ornella Monteleone, ha ribadito il pregio di un territorio dalle notevoli ricchezze ed opportunità naturalistiche intravedendo nella Bandiera Verde uno strumento privilegiato di promozione turistica.

L’assessore alle Politiche sociali, Domenica Bumbaca, ha evidenziato l’importanza della bandiera come stimolo a crescere ed offrire sempre più servizi alle famiglie per una città a misura di bambino, rivolgendosi proprio ai più piccoli, tra cui presenti all’evento i piccoli del Locri Play Village.

Prima della passeggiata in bici, l’appello alla donazione del sangue che a Locri vede l’Avis e l’Advst impegnarsi quotidianamente per evitare carenza di sangue soprattutto nel periodo estivo.

A guidare la pedalata per le strade cittadine ed il lungomare, il sindaco della Città, Giuseppe Fontana, il quale ha espresso il proprio plauso per l’attenzione da parte dei pediatri italiani attraverso “riconoscimenti che premiano la bellezza di un mare cristallino, l’arenile ampio e attrezzato, la sabbia fine e, al primo posto, la sicurezza per i piccoli bagnanti e le loro famiglie”.