IMMAGINI E MONTAGGIO DI ENZO LACOPO © 23025

LOCRI – Per tenere accesa la protesta contro le atrocità commesse da Israele, nei confronti del popolo Palestinese e non ultima la violenza e l’aggressività fatta alla Flottiglia con a bordo i volontari con i generi di prima necessità, destinati al popolo di GAZA, alcuni cittadini della Locride questa mattina hanno manifestato lungo le vie principali di Locri e questa sera alle h.21.00 davanti all’Ospedale di Locri leggeranno i nomi dei medici e soccorritori che sono stati uccisi nell’adempimento della loro operatività.

VIDEO