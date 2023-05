di Francesca Cusumano

LOCRI – Ad una settimana esatta dalla vittoria della lista “Tutti per Locri” e del neo sindaco Giuseppe Fontana, con i 3681 consensi incassati contro i 1793 della lista numero 3 “Con Senso Civico per Locri/Comunità Solidale”e i 954 della lista numero 2, “Storia e Progresso per Locri” con candidati alla fascia tricolore, Raffaele Sainato e Ugo Passafaro, la nuova giunta comunale, da quanto abbiamo appreso, è già pronta, le riserve sono state sciolte ed i nomi saranno ufficializzati in conferenza stampa, in programma mercoledì mattina alle 10,30, a Palazzo di Città.

Tra gli eletti in Consiglio comunale, non si può non tener conto delle preferenze ottenute dalla prima della lista, ovvero Domenica Bumbaca, con i suoi 745 voti, che a quanto sembrerebbe, al momento, non sarebbe lei a ricoprire il ruolo di vicesindaco; oltre quest’ultima, in pool per il ruolo di assessori, anche Ornella Monteleone (562 consensi) e Alfredo Cappuccio (532 consensi).

Non ci resta che attendere ancora 48 ore e la rosa dei nomi dell’esecutivo che amministrerà i prossimi cinque anni, sarà presentata alla stampa e poi già prossima settimana, nella prima seduta del civico consesso.