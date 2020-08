LOCRI Mercoledì 19 va in scena il Galà della lirica

di Simona Masciaga

L’Accademia di musica lettere e arti Senocrito di Locri, darà il 19 agosto il via alla seconda edizione del progetto “Calabria in opera” con il “Galà della Lirica” presso il teatro greco romano di Portigliola. Tale progetto, confinanziato dalla Regione Calabria prevede tre serate “speciali”che, a partire da mercoledì, vedrà come evento open, protagonisti l’ensamble dell Accademia Senocrito accompagnati al pianoforte dal Maestro Loredana Pelle e non solo: le arie in programma saranno eseguite da Aurora Tirotta (soprano) e Alessandro Tirotta (basso). Alessando e Aurora Tirotta, fratello e sorella, già ben noti al palcoscenico e alle critiche musicali internazionali, con entusiasmo e abnegazione, da tempo aderiscono e collaborano alle iniziative della Senocrito ritenendo validissimo sia il progetto ma, principalmente il grande esempio culturale dell’associazione che, per statuto, non pone ostacoli di alcun genere, crede nelle potenzialità dei giovani talenti ma, soprattutto dimostra , oltre alla innata serietà e professionalità dei maestri, di avere un fine pedagogico, educativo e culturale di alto contenuto etico e morale.“Calabria in opera” con l’Accademia Senocrito non si fermerà a Portigliola, in quanto delizierà il pubblico, il prossimo 23 agosto a Gerace presso la chiesa di San Francesco, con un Trio concertante nato nel 2018 per opera di autori calabresi ,sul desiderio di unire il loro virtuosismo musicale in un connubio di voci armoniche e melodiose di due clarinetti e un pianoforte conduttore, e poi, la terza ed ultima serata a settembre di cui non vogliamo di proposito dare informazioni riservandoci di pubblicare per tempo.Iniziative esemplari e soprattutto universali poiché, si sa bene che il linguaggio della musica è cosmopolita e senza confini.