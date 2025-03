Al Consultorio familiare di Locri un incontro informativo e test gratuiti per la salute della donna

R. & P.

LOCRI – “Menopausa, vivere bene il cambiamento”, questo il tema dell’incontro informativo promosso dal Consultorio familiare di Locri – Asp di Reggio Calabria che si terrà martedì 18 marzo 2025, alle ore 15.00, nella sede del Consultorio, in Contrada Verga 3. Interverranno le specialiste: dott.ssa Giulia Audino, ginecologa, e la dott.ssa Santina Cova, psicologa.

«Al consultorio da sempre ci occupiamo delle donne nelle varie fasi della vita, accompagnandole e curandole durante l’infanzia, l’adolescenza, la gravidanza e quindi anche nella menopausa, un momento particolarmente delicato della vita della donna che, in virtù dell’aumento dell’aspettativa di vita, può arrivare a coprire fino ad un terzo dell’esistenza – spiega la dott.ssa Audino – è una fase caratterizzata da notevoli cambiamenti ormonali che spesso minano la salute fisica e psichica e anche la vita di relazione. La menopausa è spesso misconosciuta e sub trattata, considerata una sorta di tabù per cui si costringe la donna a un percorso solitario, fatto di sintomi ignorati e, ancora più grave, di terapie negate! Quindi è doveroso intervenire con l’informazione e la prevenzione proprio per ridurre il più possibile queste importanti conseguenze, aiutando le donne a gestire al meglio questa nuova fase della vita. Questo open day, offre gratuitamente tamponi HPV test per la prevenzione del carcinoma del collo dell’utero e la MOC a ultrasuoni che ci consente di individuare le donne a rischio di osteoporosi, rilevando precocemente le alterazioni dell’osso che poi possono provocare fratture invalidanti. Tutto questo ci consente di intervenire precocemente, quindi fare buona sanità ma anche di risparmiare sulla spesa sanitaria, sicuramente “prevenire costa meno che curare”». E conclude: «Le donne in menopausa ci chiedono e vogliono stare bene, per questo è indispensabile attuare azioni concrete e utili per garantire una buona qualità della vita in un periodo spesso molto difficile evitando ripercussioni sul piano cardiovascolare, osteoarticolare, metabolico e anche sul piano sociale e di relazione».

L’iniziativa è aperta a tutte le donne interessate, per gli screening con HPV test e MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) basta prenotarsi al Consultorio o scrivendo all’indirizzo email consultoriolocri@aspnc.it.