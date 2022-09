Locri, Marco Cutrona rieletto presidente della Consulta Giovanile

LOCRI- E’ stato rieletto presidente della Consulta giovanile di Locri Marco Cutrona. Si sono svolte sabato 27 agosto le elezioni per il rinnovo della Consulta giovanile a cui hanno partecipato molti giovani e hanno espresso il loro voto. Elezioni che hanno portato Marco Cutrona ad essere rieletto per la seconda volta. Nel direttivo il vice presidente Francesco Procopio e la segretaria Alessia Martelli. Presenti per congratularsi con i ragazzi il capogruppo di maggioranza Marco Cavaleri e l’assessore alle politiche giovanili Domenica Bumbaca.

“Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento verso i numerosissimi locresi che si sono recati presso il palazzo “Nieddu” di Locri per esprimere il proprio voto – ha affermato Marco Cutrona-. Siamo commossi e grati per la rinnovata fiducia che ci avete dimostrato. Tanto è stato fatto, ma soprattutto tanto altro ancora c’è da fare. Il nostro lavoro proseguirà sempre all’insegna del buonsenso, lealtà, onestà, amicizia, ambizione, altruismo. Le nostre priorità rimangano i progetti di solidarietà, di iniziative culturali e di promozione sportiva volte a concretizzare i valori della consulta, grazie al sostegno di molte realtà associative con cui abbiamo già collaborato in questi mesi”.

Foto Martelli- Bumbaca- Cutrona- Cavaleri- Procopio