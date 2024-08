di Redazione

LOCRI – Il Tribunale del Malato e dei Diritti del cittadino, insieme ai gruppi consiliari “Storie e progresso” e “Consenso civico” hanno organizzato per oggi e domani una manifestazione per fare il punto della situazione sulla struttura ospedaliera di Locri. Alla manifestazione sono invitati tutti i cittadini del comprensorio per non rimanere più in silenzio.