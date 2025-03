Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – All’iniziativa promossa dal Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti” atta all’osservazione del cielo sul Lungomare cittadino, erano anche presenti con le proprie attrezzature, le testate giornalistiche: “Lente Locale” quotidiano online della Locride e “PromovideoTV” HBBTV digitale terrestre sul CH 15 tutta la Sicilia, area Jonica da Bova-RC-Scilla e HBBTV su rete nazionale CH 133. Inoltre sul CH 177 in Emilia, sul CH 83 in Friuli V.G.; sulle piattaforme LOCAL TV, CIBOR ed EutelSat in tutta Europa, Bacino Mediterraneo, Nord Africa, Federazione Russa, Americhe, Australia ecc. e dal Skill di Amazon.

