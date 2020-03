LOCRI Lotta al Corona virus, le raccomandazioni alle società sportive degli assessori Sainato e Fontana

R. & P.

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4° Marzo 20

20 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergen

za epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” si

raccomandano tutte le Associazioni e le Società sportive di rispettare rigorosa

mente le indicazioni generali ed, in particolare modo, le misure igienico sanita

rie riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi dell’epidemia da

coronavirus, su tutto il territorio nazionale.

Con la suddetta finalità, si invitano le predette Associazioni e Società sportiv

e a limitare il più possibile le occasioni di contatto fisico interpersonale, ad

evitare il contatto ravvicinato tra persone e situazioni di affollamento ovvero

ad eseguire gli allenamenti sportivi e le dispute esclusivamente a porte chiuse

.

E’, altresì, fatta espressa previsione di rispettare pregnanti norme preventive

di igiene respiratoria, evitando il contatto delle mani con secrezioni respirato

rie, abbracci, strette di mano ed uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; copren

dosi naso e bocca in caso di tosse o starnuti.

Si raccomanda, infine, di dotare i locali pubblici, le palestre ed i punti di ac

cesso ai campi di gioco di idonee soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle

mani.

Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti.

Locri, 05.03.2020

L’Assessore allo Sport



Giuseppe Fontana



Il Vicesindaco Raffaele Sainato