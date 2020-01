LOCRI Liliana Esposito Carbone scrive al Prefetto: “Giustizia negata. Rinuncio al diritto di voto”

R. & P.

Signor Prefetto,

quando il compianto dottor Luigi De Sena mi scrisse “La credibilità dello Stato e delle Istituzioni si difende nell’assicurare i rei alla Giustizia e nel far sì che mai più una madre debba piangere il proprio figlio” seppure sopravvivendo al mio ne trassi consolazione grande e nuove ragioni di speranza per la mia famiglia e per la mia comunità.

Negli anni, ormai 15 e 4 mesi, si è invece fatto insopportabile lo sconforto per la Giustizia negata e per il crescendo di intimidazioni a cui sono stata sottoposta. Le mie motivazioni dunque non sono cambiate, ma di volta in volta più consapevoli e sempre illustrate nell’ormai ponderoso fascicolo in codesto Ufficio.

Nessuno finora, nonostante ogni forma di richiesta, mi ha dato spiegazione delle insufficienze investigative e di questo inaccettabile perdurare del silenzio su un delitto che altrove sarebbe stato risolto in breve tempo. Ho tollerato indifferenza e blandizie di circostanza, con qualche puntata di magnanimità, come se la vita di un giovane spezzato a 30 anni e il lutto e le istanze della di lui famiglia fossero un minus per il contesto, e la Sua Memoria una petulanza davanti alla quale limitarsi ad essere indulgenti, in questo territorio in cui la retorica e gli opportunismi hanno banalizzato il male.

Con rammarico, ma con la consapevolezza di non poter disporre d’altro strumento nel chiedere considerazione per la vita onesta e per la morte violenta di mio figlio, sono determinata a precludermi l’attiva partecipazione alla vita democratica, e pertanto rinuncio ad esercitare il mio diritto e il mio dovere di cittadina e di elettrice calabrese nelle Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020.

La mia gratitudine per l’attenzione

Liliana Esposito in Carbone

mamma di Massimiliano Carbone 30 anni

ferito il 17 settembre 2004

morto il 24 settembre 2004

esumato “per Affari di Giustizia” il 5 aprile 2007

Locri