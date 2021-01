LOCRI Le condizioni del sindaco Calabrese migliorano. Il primo cittadino:«Grazie per l’affetto»

di Redazione

LOCRI – Migliorano le condizioni di salute del sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, risultavo positivo al Covid-19 e ricoverato 5 giorni fa al Gom di Reggio Calabria per gli accertamenti e le cure del caso, dopo essergli stata riscontrata una polmonite bilaterale.

«Cari amici – ha scritto il primo cittadino in un post su facebook – dopo i primi cinque giorni di ricovero nel Reparto Malattie Infettive al Gom di Reggio Calabria, le mie condizioni iniziano a migliorare e possiamo guardare al futuro con più fiducia. Sono arrivato qui lunedì sera in condizioni critiche con la preoccupazione che la situazione potesse degenerare e, soprattutto, psicologicamente devastato. Ho trovato un reparto – ha continuato Calabrese – con validi e competenti operatori professionali dove viene data assistenza al paziente con impegno e amore. Tutto ciò è veramente encomiabile. Noi stessi pazienti cerchiamo di rincuorarci e farci forza a vicenda. Da quando sono arrivato il mio angelo custode locrese Peppuccio Ieropoli, dirigente medico in questo reparto, non mi abbandona mai. Un caro e storico amico che mi sta dando la marcia in più per uscire presto da questa brutta e fastidiosa situazione. I miei familiari da oggi sono tutti negativi e ciò mi da maggiore tranquillità. Ci rivedremo presto e sarà questo un brutto ricordo ed anche un’esperienza “nuova” nel mondo della sanità».

«Rinnovo i ringraziamenti per il tanto, tantissimo affetto che mi avete manifestato – ha aggiunto il sindaco – e che mi è stato di fondamentale aiuto nel superare i momenti più difficili. Vi rinnovo l’invito alla massima attenzione e prudenza che sono determinanti per evitare la diffusione del virus nella nostra città messa a dura prova in questi giorni. Con la consueta collaborazione di tutti – ha concluso – supereremo questo momento difficile».