Locri, l’Archeoclub ha celebrato la Giornata della Memoria

Nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio, l‘ArcheoClub di Locri ha dato inizio alle attività per l’anno sociale 2021, data l’emergenza sanitaria in corso l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento si sono tenuti rigorosamente da remoto. Si è voluto dare un taglio storico culturale e si è parlato del “GIORNO DELLA MEMORIA”, l’evento è stato organizzando in collaborazione con l’ Istituto Italiano di Micropscoanalisi, sono intervenuti, Nicola Monteleone, Luisa Coluccio e Tiziana Romeo, socie ed entrambe facenti parte del direttivo, il socio Emanuele Capogreco si è occupato della parte tecnica.

Abbiamo avuto il piacere di ascoltare la relazione del prof. Luigi Baldari, psichiatra e psicanalista, di origine locrese, che vive ed esercita la propria professione a Messina. Dopo gli interventi di carattere storico e la lettura di alcuni passi, il prof. Baldari ha

tracciato un excursus che ha abbracciato l’ambito storico, sociale, psicologico ed anche archeologico.

Il titolo della sua lectio magistralis è stato ” La memoria ci rende liberi ? La vicenda di Emmanuel Anati: Da Hidden Child a grande archeologo “. Un intervento ricco di spunti e contenuti di alto spessore culturale, frutto di una ricerca storiografica e scientifica di una personalità eclettica, quale è il dottore Baldari, che come presidente voglio ringraziare per la condivisione al nostro progetto. Vi anticipiamo che una serie di iniziative saranno proposte a breve, e vista la situazione emergenziale che stiamo vivendo, si terranno ancora in modalità da remoto.

Ringrazio ancora il pubblico presente e confidiamo in un repentino ritorno alla nostra normale vita sociale e culturale.