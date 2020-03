LOCRI L’ArcheoClub celebra la giornata mondiale dell’acqua

R. & P.

L’ArcheoClub di Locri, in questo clima di emergenza in cui tutto è “sospeso”, anche quest’anno, come ogni 22 marzo, sebbene in modalità virtuale, celebra la giornata mondiale dell’acqua. È importante ricordare quanto sia importante l’acqua, bene prezioso da preservare e non sprecare. Sin dai tempi più antichi sappiamo quanto questo elemento, simbolo della vita, abbia avuto un’importanza primaria sia dal punto di vista vitale che di culto , basti pensare alla civiltà locrese magno – greca.

In questa giornata dedicata all’acqua vogliamo rivolgere un augurio affinché questa risorsa sia sempre tutelata e preservata. Cogliamo l’occasione per rivolgere un plauso al Museo di Locri diretto da Rossella Agostino per lo splendido video che, non solo, ricorda la giornata mondiale dell’acqua, ma valorizza e mostra le meravigliose aree archeologiche evidenziandone i reperti connessi all’utilizzo dell’acqua, protagonista di questa ricorrenza.

Un ringraziamento, inoltre, lo esprimiamo al Nostro socio Arturo Rocca per il lodevole progetto di tutela dell’acqua e dell’ambiente che porta avanti con impegno da molto tempo.

La foto mostra Località Grotta Imperatore