Locri, l’Amministrazione comunale si congratula con Anselmo Scaramuzzino nuovo Presidente AiA

L’Amministrazione Comunale di Locri esprime le proprie congratulazioni ad Anselmo Scaramuzzino, neo eletto Presidente della Sezione AIA di Locri. Un successo con maggioranza quasi assoluta che certifica fin da subito che gli associati di Locri hanno fortemente voluto e sostenuto la sua candidatura.

Nonostante la giovane età, Anselmo annovera nel suo curriculum, oltre che un’ottima esperienza arbitrale, anche quella da dirigente arbitrale. Inoltre è risaputo il suo impegno costante per il territorio grazie all’esperienza in seno a numerose associazioni oltre a quella arbitrale.

Così il Sindaco della Città di Locri, Giovanni Calabrese: «Apprendo con soddisfazione l’elezione di Anselmo Scaramuzzino quale nuovo presidente della sezione arbitri di Locri. Conosco Anselmo e il suo impegno per il nostro territorio e sono sicuro che continuerà a fare bene per gli arbitri, come del resto i suoi predecessori, ma anche soprattutto per il territorio stesso che, grazie alla sezione arbitrale, esprime legalità, rispetto delle regole e tanta passione nei nostri giovani e meno giovani. Faccio un grosso in bocca al lupo ad Anselmo per questa nuova avventura che sicuramente porterà avanti nel migliore dei modi, dando buona visibilità a Locri e alla Locride intera con azioni positive, non solo nell’ambito calcistico ed arbitrale in generale. Buon lavoro!»

Locri, 12.12.2020