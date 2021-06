LOCRI L’Amministrazione Comunale si congratula con il TC “Garden” per la conquista del campionato regionale

R. & P.

Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Locri per la conquista del titolo regionale di Serie C maschile da parte del Tennis Club “Garden” di Locri che in finale a Rizziconi è riuscito ad avere la meglio contro il TC Marines di Gioia Tauro.

La squadra guidata da capitan Sandro Scalese, dopo una partenza in salita, è riuscita a ribaltare il punteggio iniziale arrivando così a conquistare l’ambito titolo che ora apre le porte agli spareggi previsti per fine giugno verso una storica promozione in B2.

Tanta soddisfazione da parte dell’assessore allo Sport cittadino, Giuseppe Fontana, che ha seguito da vicino le sorti della compagine locrese: «Non è mai semplice riuscire a conquistare un titolo e a diventare campioni. Oggi i ragazzi del Garden si laureano campioni regionali portando in cima alla Calabria tennistica il nome di Locri. Non possiamo che ringraziarli per questa fantastica impresa. Un grazie di cuore alla dirigenza, ma soprattutto agli atleti impegnati in questo campionato, team capitanato da Sandro Scalese, ed allenato dai maestri Commisso e Pipicelli. Questa Amministrazione ha sempre dimostrato vicinanza alle società sportive della città. Il nostro sostegno non mancherà mai, in quanto fermamente convinti che l’attività sportiva è uno dei volani di cambiamento per questo territorio, grazie ai principi di aggregazione e rispetto delle regole. Siamo consapevoli di quanto lo sport sia importante per la nostra comunità. Pertanto il mio augurio è che il TC Garden di Locri possa superare i prossimi play-off nazionali e conquistare la Serie B2, un appuntamento storico anche per la nostra città».