LOCRI L’amministrazione annuncia nuovi finanziamenti per opere pubbliche

di Amministrazione Comunale di Locri

Mentre alcune espressioni politiche, sonoramente bocciate dai cittadini, impegnano il proprio tempo in inutili chiacchiere e ridicole e offensive strumentalizzazioni, Noi ANDIAMO AVANTI con la consapevolezza che in questi anni la città è radicalmente cambiata e cresciuta grazie al nostro IMPEGNO, al nostro AMORE e alla nostra AZIONE. A conferma di ciò, al vaglio della Giunta Municipale dello scorso venerdì, sono arrivati consistenti finanziamenti per nuove e importanti opere per la Città di Locri.Grazie ad un recente finanziamento di 1.000.0000,00 di euro verrà riqualificata la via Angelo Cosmano, che oggi rappresenta un’arteria di snodo fondamentale per la nostra Città e per il traffico veicolare in entrata e in uscita.Grazie ad un recente finanziamento di 2.000.000,00 milioni di euro verrà riqualificato il primo lotto funzionale del lungomare cittadino.Grazie ad un recente finanziamento di 250.000,00 euro verrà completato il collegamento tra il prolungamento di via Cosmano e l’ex percorso della ss106 (zona Licino).Grazie a un finanziamento di 90.000,00 verrà efficientata la pubblica illuminazione dall’ingresso nord della città fino a tutto il viale Falcone e Borsellino.Ricambiamo così la fiducia che i cittadini ci hanno conferito dimostrando con il proprio voto di aver “scelto” chi ama, agisce e opera per la propria comunità con risultati evidenti e concreti.Io scelgo….. “Avanti Locri”