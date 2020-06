Locri, la solidarietà di Calabrese al primario di Pediatria Musolino

R & P

In attesa del concorso di primario per il Reparto di Pediatria il Dott. Musolino, apprezzato e stimato professionista già in organico al Reparto di Pediatria, è stato nominato responsabile del reparto con il cosiddetto art. 18.Tra le tante reazioni a tale nomina si distingue l’azione indegna di qualche vile che ha danneggiato, vigliaccamente, l’automobile del professionista ospedaliero.Si, spiace dirlo ma nel 2020 ancora qualcuno agisce così. Un gesto triste e volgare che provoca delusione, rabbia e amarezza.Ho manifestato al Dott. Musolino la sincera e incondizionata solidarietà e vicinanza dell’Amministrazione comunale e di tutta la città, invitandolo a non scoraggiarsi davanti a simili tristi e fastidiosi episodi.Quello che conta è il risultato di assistenza sanitaria e già nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di apprezzare l’impegno dell’affermato e stimato pediatra. Siamo certi che la scelta di affidargli la guida del reparto di pediatria sia stata quella giusta.Chi ha ideato e perpetrato l’assurdo atto vandalico dovrebbe solo vergognarsi e andare via da questa Città.Se le Forze dell’ordine, che indagano sull’accaduto, riusciranno ad individuare i colpevoli, se sarà possibile, applicheremo la normativa sul DASPO URBANO quale pena aggiuntiva nei confronti di chi nel 2020 pensa e agisce come trent’anni fa. Locri e la Locride desiderano andare avanti e non tornare indietro.

Avanti Locride#Isoliamoideficienti#progrediamo#dirittiGiovanni Calabrese.