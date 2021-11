LOCRI La Consulta Giovanile s’incontra al museo

R. & P.

La Consulta Comunale Giovanile di Locri giorno 10 Novembre coadiuvata dall’assessore Domenica Bumbaca ha organizzato una visita presso il museo del Palazzo Nieddu di Locri.

Il Palazzo ospita al piano terra e al primo piano il “Museo del Territorio” della Direzione musei Calabria allestito dal Polo museale della Calabria al fine di completare il percorso storico-archeologico della colonia di Locri Epizefiri e della sua storia. Il Museo di Palazzo Nieddu racconta ai visitatori la storia del territorio della Locride partendo dalle testimonianze precedenti all’arrivo dei greci fino ad età ellenistica.

I giovani hanno seguito il percorso indicato per osservare una serie di collezioni esposte che riguardano i resti di alcune popolazioni indigene che abitarono in questa area prima dei Greci: in particolare, i corredi funerari da alcune delle necropoli più importanti quale, tra le altre quella di località Canale Ianchina scavata da Paolo Orsi agli inizi del ‘900.

La consulta rinnova l’invito tra i giovani dì aderire alle attività promosse in tema si benessere, socializzazione, opportunità di crescita, protagonismo sociale e stili di vita sani, come elementi di contrasto al disagio e all’isolamento.

Tra le priorità di intervento sono state infatti previste azioni/progetti incentrati su: dialogo e cittadinanza attiva.