LOCRI La Consulta giovanile ringrazia i propri elettori

Noi rappresentanti eletti della Consulta Giovanile Ci tenevamo a ringraziare sinceramente tutti coloro che giorno 10 Luglio , e non solo, hanno dimostrato il loro appoggio nei confronti di questa bellissima iniziativa recandosi al comune di Locri ed esprimendo il loro voto.

Sfrutteremo tale possibilità per conseguire una svolta di cambiamento e innovazione. Abbiamo in mente attività e laboratori culturali, artistici , multimediali rivolti a ragazze e ragazzi per ampliare il campo delle loro esperienze, condividendole con i coetanei e con gli adulti di riferimento.

Tutto all’insegna di un clima disteso, in cui godere di stimoli diversificati che tengano conto delle differenti fasce di età, al fine di sostenere la crescita e rendere più significative le relazioni, emancipando la creatività e le abilità di ognuno. Offrire un calendario variegato, con spettacoli teatrali e musicali, incontri, letture, conferenze, tavole rotonde e mostre, dove saranno affrontati molteplici temi dell’universo femminile.

Sfruttare le aree verdi e i centri sportivi dedicati ai giovani, avvicinarli e convolgerli il più possibile alla res publica. Costruire dunque un contenitore di progetti capaci di poter essere di ausilio per il consiglio comunale.

Amiamo la nostra immensa Locri, ex colonia meravigliosa della Magna Grecia, accoglieremo le idee di tutti voi poiché riteniamo che il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni. Confidiamo nel vostro aiuto anche in futuro, l’unione fa la forza!

Marco,Francesco,Alessia