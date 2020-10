LOCRI La CISL-FP aderisce alla manifestazione pro ospedale

R. & P.

In riferimento alla manifestazione di domani 10/10/2020 che per tutti dei partecipanti ha il compito di attirare l’attenzione sulla preoccupante e non più sostenibile condizione dell’Ospedale Spoke di Locri, la CISL Funzione Pubblica di Reggio Calabria sarà presente e poiché combatte da anni al fianco dei Dipendenti dell’Ospedale di Locri senza interessi di parte ed ipocrisia, atavici mali interni dell’Ospedale, oltre al sostegno alla Popolazione presente, si renderà parte attiva per un urgente confronto con il Vertice Aziendale, i Sindaci del Comprensorio e le Organizzazioni Sindacali. Ai Cittadini occorrono confronti tra le parti e dati inconfutabili tra quello che è stato fatto e quello che è stato invece trascurato. Sarà un sostegno sincero all’iniziativa e un chiaro segnale ad ogni possibile tentativo di strumentalizzazione da parte di chi non ha ancora capito che i problemi dell’Ospedale di Locri sono chiari, identificabili ed indifendibili.