LOCRI La caserma dei Carabinieri s’illumina col tricolore (Immagini e Video ESCLUSIVI)

LOCRI – Un segnale di speranza in uno dei momenti più difficili della nostra storia. Questa sera alle 20, la sede di Gruppo, Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Locri si è illuminata col verde, il bianco e il rosso della bandiera nazionale.

Un’iniziativa in linea con quanto sta avvenendo in molti posti d’Italia, laddove si procede alla colorazione dei principali palazzi e monumenti nazionali con un gioco di luci che richiama il nostro tricolore.

Un gesto che è anche un simbolo di attenzione e gratitudine al prezioso lavoro delle forze dell’ordine in questo periodo, insieme a quello di operatori della sanità e di tutti i servizi essenziali (compresi trasporti e catena alimentare) che non si sono mai fermati nemmeno un giorno in questo periodo di emergenza per il corona virus.

