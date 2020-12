Locri, la Camera Civile Giusti solidale con avvocati Maio e Filardi per intimidazione subita

R & P

Il Consiglio Direttivo della Camera Civile “Tommaso Giusti” di Locri, riunitosi d’urgenza, RITENUTO che, nel libero e incondizionabile esercizio professionale, garantito dai principi costituzionali, devono essere censurati e sanzionati comportamenti volti a impedire, all’Avvocato, il pieno e giusto diritto di difesa dei propri assistiti, affinché esso possa essere svolto, con assoluta serenità, per l’espletamento del proprio mandato.

ESPRIME la unanime solidarietà e vicinanza della Camera Civile ai Colleghi Avv.ti Vincenzo Maio e Stefania Perrone Filardi del Foro di Locri per il recente vile e gravissimo atto intimidatorio, che altresì fermamente condanna, commesso nei loro confronti. AUSPICA inoltre che tutti gli organi, all’uopo preposti, si attivino al fine di porre tempestivamente in essere ogni opportuna misura, prevista dalla legge, per immediata punizione dei responsabili di quanto accaduto: e, tanto, anche per scongiurare, in futuro, il possibile ripetersi di tali gravissimi e deplorevoli episodi, poiché lesivi sia dell’esercizio professionale dell’Avvocatura, sia del ruolo che ad essa è riconosciuto e garantito dalla carta fondamentale della Repubblica Italiana.

La presente deliberazione sarà comunicata all’Ordine degli Avvocati di Locri

Locri, 17 dicembre 2020.