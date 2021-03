Locri, l’8 marzo mostra “Naturalmente Donna” e presentazione progetto “Arte in Comune”

Al Palazzo di Città sarà esposta la mostra “NATURAlmente Donna” e verrà presentato il Progetto “Arte in Comune”.

L’Amministrazione comunale di Locri con gli Assessori alle Pari Opportunità e Ambiente organizzano in sinergia con le artiste locali Manuela Futia, Maria Adele Longo e Tiziana Zimbalatti, presentano la mostra temporanea “NATURAlmente Donna”.

L’iniziativa che richiama il tema Donna e Ambiente, in occasione della giornata della donna, rientra nelle attività di divulgazione e sensibilizzazione dei temi sull’ambiente e sull’impegno civico che il Comune, con l’Assessorato all’Ambiente guidato dall’assessore Giuseppe Fontana e assessorato alle pari opportunità Domenica Bumbaca, ha inserito nel proprio programma, richiamando temi universali e che seguono parallelamente “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” (in particolare Goals 5, 11,15). La donna ha un ruolo centrale anche con piccoli gesti quotidiani sulla salvaguardia del pianeta. E se ne occupano decisamente di più degli uomini e con maggiore responsabilità. La naturale sensibilità femminile e l’innata attenzione verso la cura delle persone fragili diventano grande amore e rispetto verso la natura ferita, che anche ha bisogno di cure. Un legame biologico che si trasforma in atteggiamenti quotidiani di minor impatto ambientale. Premettendo ciò, si è voluto dare spazio alle donne e artiste locresi che osservano l’ambiente che ci circonda e lo immortalano per sempre sulle loro tele con la mostra dell’8 marzo.

Lunedì, per l’occasione, si inaugurerà anche il progetto promosso dall’assessore Domenica Bumbaca, “L’Arte in Comune”. Scopo di tale iniziativa è la promozione della cultura e dell’arte, nonché la valorizzazione del lavoro degli artisti locali, con l’allestimento all’interno del Palazzo Comunale di Città di esposizioni permanenti e/o eventuali mostre periodiche.

Pertanto, l’Assessorato alla Cultura invita gli artisti della Città di Locri e Locride (pittori, scultori, fotografi) a manifestare il proprio interesse ad esporre, in forma gratuita, a Palazzo di Città le proprie opere, concordando modalità, tempi e tematiche.

Locri, 06/03/2021