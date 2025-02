di Redazione

LOCRI – Ha avuto luogo martedì, presso la sede dell’ AVIS comunale di Locri, presieduta dal dottore Vito Aversa, una interessante iniziativa formativa e divulgativa, riservata ai soci della filantropica associazione e non solo, sulla gestione dei conflitti nei vari ambiti. A relazionare uno specialista d’eccellenza, il dottore Massimiliano Ferrari, ideatore di nasce MEDIANOS. 《L’arte della mediazione in un gioco》 – ha espresso il presidente Aversa – 《appunto Medianos, trovando soluzioni alternative ai conflitti come valore aggiunto》.

Il dottore Ferrari ha parlato del modello esperienziale comportamentale che promuove i valori legati alla mediazione: come evitare o gestire un conflitto, come governare le emozioni, come mettersi nei panni degli altri, come trovare soluzioni. Una iniziativa che ha coinvolto, entusiasticamente e in modo produttivo tante persone che hanno potuto vivere una esperienza di arricchimento culturale e umano.