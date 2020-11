LOCRI Incendio nella biblioteca comunale a Palazzo Nieddu (Immagini)

di Redazione – Foto di Enzo Lacopo © 2020

LOCRI – Nel tardo pomeriggio di oggi, per cause in corso di accertamento, è scoppiato un incendio nel centralissimo palazzo Nieddu Del Rio.

Lo storico palazzo, ristrutturato da pochi anni, ospita nell’ala a Sud la biblioteca comunale e una sala convegni.

Al momento si escludono danni alle persone, mentre si sta valutando l’eventuale perdita parziale del patrimonio librario custodito.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri e gli assessori Fontana e Bumbaca.

Immagini