SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Un sogno diventato realtà! Dopo molti anni di lavori, step by step, la Scuola dell’Infanzia “Virgilio” diventa una realtà. Oggi è stata inaugurata l’Area Giochi del giardino della Scuola dell’Infanzia, dove l’occasione è stata colta da molti bambini per sbizzarrirsi in canti, balli e quant’altro.

Alla cerimonia hanno partecipato oltre al Sindaco Giuseppe Fontana, l’Assessore Giovanni Calabrese, il Vescovo Mons. Francesco Oliva, rappresentanti delle FF. OO: di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, rappresentanti istituzionali del campo amministrativo, nonché gli esecutori della realizzazione del progetto.

Le immagini e il video con i momenti salienti dell’evento.

VIDEO