“Locri in rosa”: Sport, arte e informazione il 16 ottobre per la campagna nazionale sull’importanza della prevenzione contro il tumore al seno. Aperte le iscrizioni al torneo di Padel

“Locri in rosa”: Sport, arte e informazione il 16 ottobre per la...

LOCRI – Per “Ottobre in rosa”, la campagna nazionale di sensibilizzazione alla prevenzione nella lotta contro il tumore al seno, anche la Locride si mobilita con una serie di iniziative legate al mondo dello sport, dell’arte e dell’informazione. L’Associazione “Angela Serra”, con il patrocinio del Comune di Locri-Assessorato Politiche sociali e Pari opportunità, promuove “Locri in rosa” e, per domenica 16 ottobre, organizza una giornata di eventi finalizzati alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la riqualificazione del reparto di oncologia dell’ospedale di Locri.



“Padel in rosa” è il torneo di Padel misto, che si svolgerà all’interno delle tre strutture sul lungomare, Garden tennis, Maritimo e Oasi Sporting Club, che cedono gratuitamente i campi per lo svolgimento dell’iniziativa benefica; le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 12 ottobre, partecipazione con donazione di 15 euro a persona, in omaggio la maglia della manifestazione. Info e prenotazioni al numero 331.9299950. I dettagli del torneo e il regolamento saranno pubblicati nei prossimi giorni sulle pagine social (Instagram @padelinrosa). Il logo dell’evento padel è stato disegnato dall’artista Tiziana Zimbalatti.



“Locri in rosa” vedrà il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e sportive, Studio 54, cittadini e volontari, artisti, commercianti (cui si chiede di allestire vetrine in rosa), le scuole.

Per la giornata del 16 ottobre, che concluderà una settimana di sensibilizzazione sul tema, ci si incontrerà alle ore 9.00, in Piazza Nosside, dove si darà avvio alle attività che, oltre al torneo di padel, includono gimkana con bici (anche con rotelle) per bimbi e per i più grandicelli, fitwalking, fitness, ballo, pallavolo, zumba, yoga, calcio. Saranno allestiti stand per la beauty e si terranno mostre estemporanee.

Una parte della giornata sarà dedicata all’importanza della prevenzione con l’intervento di medici di riferimento del territorio.

Ad organizzare, a Locri, un team tutto al femminile costituito da socie dell’associazione, da donne con l’esperienza della malattia e donne che vogliono contribuire e sostenere questa importante causa.