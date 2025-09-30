REPORTAGE di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Manifestazione PRO GAZA che verrà ricordata, quella partecipata ieri 29 Settembre 2025 da una moltitudine di cittadini, studenti, rappresentanti politici, alcuni sindaci della Piana di Gioia Tauro e della Locride, gruppi di associazioni e non per ultimo dal Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace e dall’Imam, Guida spirituale islamica.

Lungo il percorso da Piazza Nosside a Piazza Nassiriya slogan, suoni di tamburi e canti hanno fatto da cornice all’evento, contro il massacro e il genocidio in Palestina.

Immagini e Video realizzati dal nostro Reporter Enzo Lacopo.

VIDEO