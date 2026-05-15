SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026

LOCRI – Al PalaCultura si è svolto l’evento in ricordo del caporale maggiore Par. Giuseppe Iannì e del capitano di Marina Natale De Grazia, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di vari Corpi Militari (Guardia Costiera, Carabinieri, Esercito, Associazioni Militari in congedo, alcuni Sindaci) e soprattutto di varie scolaresche del comprensorio, delle quali molti allievi partecipanti appunto alla 4^ Edizione della Borsa di Studio “G. IANNI’ – N. DE GRAZIA” sono stati encomiati.

Immagini e video con alcuni momenti dell’evento, tra cui la testimonianza video dell’ufficiale della Guardia Costiera Paolo Fedele .

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