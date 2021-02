LOCRI Il sindaco Giovanni Calabrese è negativo al Covid-19. L’annuncio dopo 40 giorni di battaglia

di Redazione

LOCRI – Virus sconfitto. A comunicare la fine di un calvario durato 40 giorni, attraverso un post sul social facebook, è stato il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese.

“Dopo 40 giorni di calvario – ha scritto il primo cittadino – ho appena ricevuto la bellissima notizia che sono finalmente risultato negativo al tampone molecolare. Ci vorrà certamente ancora un po’ di tempo per riprendermi dal punto di vista fisico e psicologico, ma oggi sono felicissimo per aver vinto questa difficile e assurda battaglia. Grazie ancora di cuore – conclude Calabrese – per la vicinanza e per le innumerevoli manifestazioni d’affetto ricevute”.