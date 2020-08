LOCRI Il sindaco Calabrese saluta il segretario Scuglia

R. & P.

Un grazie di cuore a Domenico Libero Scuglia.

Dopo quasi sette anni il Segretario Generale, Domenico Libero Scuglia, lascia definitivamente il Comune di Locri per dedicarsi completamente al prestigioso incarico di Segretario Generale della Città di Vibo Valentia.

Non ho parole per ringraziarlo per il periodo trascorso insieme.

Non è stato un semplice Segretario Comunale.

Professionista preparato, colto, intelligente.

Mimmo è stato un attore protagonista del mio impegno alla guida della Città.

Un Segretario che è diventato un vero amico e un fidato consigliere.

Ha lottato, gioito e sofferto come e con noi amministratori.

Si è dedicato a Locri come se fosse la sua città andando oltre agli impegnativi e difficili compiti d’ufficio.

Mimmo Scuglia, sin da subito, ha compreso il senso della nostra missione amministrativa e con grande competenza e sensibilità si è prodigato unendosi alla nostra squadra per guidarci dal punto di vista amministrativo nel percorso di rinascita di Locri.

Due anni fa, il giorno del suo cinquantesimo compleanno, nel cuore dell’estate, era a Roma al Ministero dell’interno a risolvere problemi del nostro Comune rinunciando a festeggiare un giorno importante con la moglie Francesca e i loro piccoli e dolci bimbi.

Anche questo è Mimmo Scuglia, sempre prima il dovere e poi il piacere.

Da tutti noi amministratori e a nome di tutta la città di Locri un GRAZIE e GRAZIE di cuore.

A Mimmo Scuglia il sincero augurio per una lunga e prestigiosa carriera.