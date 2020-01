Locri, il sindaco Calabrese replica alla minoranza sulla regolarità delle operazioni elettorali

R & P

In merito alla richiesta di intervento del Prefetto di Reggio Calabria circa violazioni di norme elettorale da parte del Sindaco di Locri è stato lo stesso cittadino che questa mattina ha inviato una nota al Prefetto di Reggio Calabra.

Il sindaco evidenzia l’assoluta legittimità del proprio comportamento nel totale rispetto delle norme che regolamentano il procedimento elettorale.

Trasmettere un appello ai cittadini da parte di un sindaco e di un gruppo politico presente in consiglio comunale è un atto assolutamente legittimo ma soprattutto di massima trasparenza.

L’iniziativa di censura del dottor Vincenzo Carabetta rientra tra le più simpatiche e folkloristiche della storia politica italiana. Non è la prima volta che il prof. Vincenzo Carabetta, che si avvale di un pool di costituzionalisti e esperti di diritto amministrativo, si lascia andare a ridicole esternazioni creando imbarazzo e disagio tra i cittadini.

In riferimento alle norme citate dal capogruppo di Scelgo Locri è difficile comprendere quale sarebbe il comportamento errato del gruppo Consiliare di maggioranza a cui appartiene il sottoscritto.

Ai cittadini di Locri è stata recapitata una lettera in carta intestata del Gruppo Consiliare Tutti per Locri e non in carta intestata del Comune di Locri con la quale si comunicava, a firma del Sindaco della Città, il sostegno politico al vicesindaco candidato alle elezioni regionali di domenica 26 gennaio.

Non esiste alcuna norma che vieta a un Sindaco o a un gruppo Consiliare di comunicare liberamente e al domicilio dei cittadini il sostegno ad un candidato e nel caso specifico a un componente del gruppo Consiliare.

Si ritiene che il Dott. Carabetta. affermato angiologo presso l’ospedale di Locri e rappresentante del gruppo Consiliare di opposizione, abbia scarsa dimestichezza con le norme e sopratutto con quelle riferite al procedimento amministrativo relativo alla pubblica amministrazione. Si consiglia al Dott. Carabetta di sostituure il pool di esperti giuridici al fine di evitare ulteriori e pessime cantonate.