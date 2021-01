LOCRI Il sindaco Calabrese dopo il ricovero:”La sfida più difficile. Situazione sotto controllo”

di Redazione

LOCRI- “Cari Amici, come già sapete, ieri sera sono stato trasferito al Gom di Reggio Calabria. Difficile trovare le parole giuste in questo momento. Dopo un calvario di dieci giorni, mi è crollato il mondo addosso. So che mi tocca giocare una difficile partita, la più difficile e importante. Qui sono in ottime mani e mi verrà data la necessaria assistenza sanitaria. Pur in presenza di una polmonite bilaterale, la situazione dovrebbe essere sotto controllo”.

Queste le prime parole del sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, apparse in un post sulla sua pagina facebook, dopo il ricovero di ieri sera nella struttura sanitaria reggina.

“Ringrazio tutti – ha scritto ancora il primo cittadino – per il sincero affetto che in questo momento, è per me di grande aiuto. Vi rinnovo l’appello ad essere prudenti, a fare attenzione e rispettare tutte le disposizioni. Credetemi, ammalarsi di Covid è devastante”.