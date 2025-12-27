L’EDITORIALE – LE CASE DELL’ ANIMA
di Enzo Romeo Crinali di guerra tiepida e calde menti offuscate da terrore di ventura Guardo case chinate nell' odore...
di Enzo Romeo Crinali di guerra tiepida e calde menti offuscate da terrore di ventura Guardo case chinate nell' odore...
SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025 SIDERNO - Babbo Natale è arrivato alla Casa di Riposo Sant'Antonio, offrendo doni agli...
di Maria Antonella Gozzi Alla frase appena conclusa non aveva messo il punto. Ma non era stato per dimenticanza. Fra...
SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025 LOCRI - Serata indimenticabile in piena allegria, quella trascorsa ieri sera 22 Dicembre 2025...
LENTE LOCALE, testata giornalistica registrata al tribunale di Locri (Aut. 03/2012)
Direttore responsabile: Simona Ansani
Edita da Associazione Qua la Zampa Roccella Ionica,
Viale XXV Aprile 27 D,
89047 Roccella Ionica (RC).
C.F./P.I. 90025920803.
Tel: +39 328 685 1989
Contattaci:
info@lentelocale.it
direttorelentelocale@libero.it
Lascia un commento