di Simona Ansani, foto di Viviana Falco

LOCRI – Look e location totalmente nuova per Il Negroncino, che ieri per la sua inaugurazione fa il pienone in piazza e la piazza in questione è Piazza Nosside, sul Longomare di Locri. Punto di incontro per i giovani ma non solo, Piazza Nosside si affaccia sul mare, con il monumento a lei dedicata, e da ieri, quindi, l’agorà sarà un luogo estivo dove far musica, ballare, incontrarsi, divertirsi grazie ai titolari del locale Il Negroncino, che da anni si mettono in gioco per creare movida ed essere sempre al passo con i tempi e in linea con i migliori locali del turismo nazionale.

Serate a tema, buona musica, dj set, feste, Il Negroncino ha davvero un ricco programma, e questi sono solo alcuni eventi dell’estate 2023, che impreziosiranno l’estate di Locri e di tutta la Locride.