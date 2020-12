LOCRI Il Gruppo Santa Virginia aderisce alle scatole di Natale

R. & P.

Una iniziativa semplice e sincera quella che ha intrapreso il gruppo di volontariato “Santa Virginia” di Locri aderendo a “Scatole di Natale”.

Il gruppo, composto da cittadini della Locride, che opera nel volontariato occupandosi delle famiglie in difficoltà, attraverso la distribuzione di indumenti, viveri e sostegno alle famiglie, (prende il nome appunto dalla sua fondatrice italiana della congregazione religiosa delle Suore di Nostra Signora del rifugio in Monte Calvario) e nasce per volontà delle suore dell’Istituto “Maria Santissima Assunta” di Locri in collaborazione con la Caritas diocesana della parrocchia San Biagio.

Spiegano le volontarie Antonella De Martino, Antonella Bumbaca, Antonella Torcasio e Mariarosa Carneri: “Abbiamo abbracciato anche noi l’iniziativa benefica di Marion Pizzato, cittadina milanese, “Scatole di Natale”, un progetto di solidarietà che cercherà di dare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio! Facciamolo diventare grande e ripetiamolo ogni anno!”.

Sono loro stesse che, coinvolgendo la comunità, spiegano cosa può fare un cittadino: “Prendi una scatola (tipo quella delle scarpe) e mettici dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), 1 cosa golosa, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e 1 biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti! Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età). Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola e ve lo assicuriamo, è un’attività bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi dell’azione e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati”.

Poi l’appello: “Facciamo una cosa bella da ricordare in quest’anno 2020 catastrofico e aiutiamo chi ne ha più bisogno a festeggiare il periodo natalizio con il cuore un po’ più leggero!”.



Per consegnare le scatole è possibile rivolgersi alle volontarie del gruppo Santa Virginia, anche sul social network facebook.

A Locri, come a Melicucco, Gerace, è già mania per le scatole del cuore, bambini all’opera per regalare un piccolo sorriso, alcune classi delle scuole lo hanno adottato come regalo da fare, l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Locri con l’assessore Domenica Bumbaca, sostiene il progetto e la voglia di aiutare si sta diffondendo sempre più.