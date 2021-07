LOCRI Il consiglio comunale approva la versione definitiva del Psc

(foto e video di Enzo Lacopo)

di Francesca Cusumano

LOCRI – Passa con 11 voti favorevoli (mentre il gruppo consiliare di opposizione Scelgo Locri si astiene dalla votazione), l’approvazione definitiva del Piano Strutturale Comunale, nell’assise consiliare convocata questo pomeriggio.

Un’approvazione che arriva in consiglio comunale, dopo 18 anni dall’inizio dell’iter amministrativo.

«Oggi – ha premesso il sindaco Giovanni Calabrese – si pone fine ad lungo e complesso percorso amministrativo, iniziato nel lontano 2003, ottenendo finalmente nell’aprile di quest’anno, tutti i pareri necessari per l’approvazione. Uno storico traguardo sul piano urbanistico che arriva dopo quasi 20 anni, grazie al lavoro di tecnici, professionisti ed amministratori. Siamo tra i pochi Comuni – ha detto ancora il primo cittadino – ad aver raggiunto l’importante obiettivo. Si tratta di uno strumento urbanistico portato a termine nell’interesse della collettività e finalizzato allo sviluppo della città per il prossimo futuro».

«Oggi 9 luglio 2021 – ha tenuto invece a precisare il consigliere Raffaele Sainato – incassiamo i frutti di ciò per i quali ci siamo determinati con questa Amministrazione negli ultimi 8 anni, sebbene il nostro Ente fosse in condizione di predissesto (oggi in dissesto). Diversi sono stati i sacrifici che abbiamo dovuto fare in termini di bilancio, trovando la giusta formula. Quindi – ha continuato Sainato – è vero che incassiamo un ritardo ventennale, però è giusto anche fotografare la situazione che abbiamo ereditato e con la quale abbiamo dovuto fare i conti, dal momento del nostro insediamento, nonostante le lungaggini burocratiche. Se oggi Locri ottiene questa vittoria, è per il modo con cui ci siamo posti in questi 8 anni, tra alti e bassi, imbattendoci nelle grandi difficoltà».

Ad esporre alcuni pareri tecnici della relazione del Piano Strutturale Comunale, sono stati gli architetti Fulvio Nasso e Nicola Tucci, specificando che l’approvazione definitiva dello stesso, si riferisca a quello già adottato all’unanimità dal consiglio comunale, nella seduta del 21 febbraio 2015.

«Finalmente – ha esordito l’architetto Nasso – dopo diverse lungaggini burocratiche, il Piano giunge a compimento, premiando gli sforzi di quanti tra amministratori, tecnici e cittadini, hanno partecipato alla sua formazione. Il Psc a partire da oggi, metterà a disposizione alla città di Locri delle prospettive precise di salvaguardia e sviluppo del territorio stesso, in sintonia con l’evoluzione della società che rispecchia le identità locali. Il Piano saprà esaltare in primis, l’identità storica della città, mettendo in relazione la città antica con quella moderna, attraverso un’infrastruttura leggera attrezzata con verde urbano e percorsi ciclopedonali, cioè sostenibili; tutto questo – ha concluso – affinchè la città si riappropri della propria storia così da proiettarla in una dimensione culturale condivisa».

«Se oggi terminiamo un percorso – ha poi proseguito l’architetto Tucci – al contempo, ne iniziamo un altro, ovvero quello della fase attuativa».

I piani attuativi sui quali infatti si lavorerà, saranno: quello identitario, legato alla tutela e conservazione della parte storica della città; poi il piano della valorizzazione del cosiddetto “waterfront” e infine il piano degli insediamenti produttivi «All’interno del Psc – ha spiegato Tucci – è stata individuata un’area dedicata alle attività produttive, artigianali e industriali».

La parola infine, al capogruppo di minoranza Vincenzo Carabetta che ha illustrato le ragioni dell’astensione del gruppo, dall’approvazione del Psc «Anche questa volta – ha chiosato Carabetta – il nostro gruppo non è stato coinvolto nella predisposizione di questo fondamentale documento di indirizzo per la nostra comunità, non essendo stata discussa alcuna proposta in merito, nell’apposita commissione consiliare del territorio. Siamo comunque consapevoli dell’importanza che riveste questo strumento urbanistico per la nostra comunità che, riteniamo rappresenti solo un punto di partenza».

Durante il civico consesso, è stato inoltre espresso un minuto di silenzio in ricordo di Silvio Guerrieri, già consigliere comunale, scomparso qualche giorno fa.

DI SEGUITO LINK DELLA DIRETTA FACEBOOK DELLA SEDUTA CONSILIARE https://fb.watch/v/3r6ABYLHA/