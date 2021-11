LOCRI Il Comune aderisce al Patto dei Comuni per la Parità e contro la violenza di genere

R. & P.

Il Comune di Locri aderisce al “Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere”, su invito dell’ANCI che ha coordinato e promosso l’elaborato su iniziativa del sindaco di Milano, Beppe Sala, frutto di un’ampia collaborazione tra amministrazioni locali, al quale ad oggi hanno aderito oltre 140 Comuni.

Anche il sindaco di Locri Giovanni Calabrese aderisce al Patto “con la consapevolezza che la mancanza di pari opportunità tra donne e uomini, pur nella valorizzazione delle differenze, equivale alla violazione di un essenziale diritto umano e condanniamo qualsiasi forma di violenza e di potere di un sesso sull’altro” – proprio come riportato come premessa nel documento dei sindaci italiani. “L’impegno delle Amministrazioni è quello di progettare e sostenere misure concrete e condivise che contribuiscano a migliorare la società e a portare reali benefici alle generazioni future a partire da un miglioramento della qualità della vita nelle città”. Molto c’è da fare e questo Comune ha inteso promuovere un percorso di sensibilizzazione con le agenzie del territorio. Con l’assessore alle Pari Opportunità Domenica Bumbaca, portavoce anche della Commissione Pari oOpportunità si è programmato con le associazioni e le scuole una serie di iniziative per “smuovere le coscienze e far riflettere sulla tragicità della violenza di genere.

Il 25 novembre il Comune sarà accanto a tutte le consulte giovanili della Locride per l’evento Un Calcio alla Violenza”, triangolare di calcio che si svolgerà presso lo Stadio Comunale di Locri.

Il ricavato dei biglietti sarà devoluto alla Fondazione Doppia Difesa che dal 2007 si occupa delle vittime di violenza e discriminazione.

Nel pomeriggio parteciperà alla manifestazione: “FIDAPA dice no alla violenza”.

La FIDAPA, sez. di Locri, rappresentata dalla presidente di sezione avvocatessa Elisa Sansalone, ha organizzato per il 25 novembre 2021, con inizio alle ore 17:30, una manifestazione in ricordo delle donne vittime di violenza, tesa alla sensibilizzazione della collettività su tale piaga sociale.

Dalla sede della locale sezione FIDAPA, sita in Piazza Stazione, le socie raggiungeranno il monumento Ara Patriae, portando una fiaccola, che sarà posizionata, rimanendo in loco per la campagna dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere promossa dalle Nazioni Unite, sino al 10 dicembre, tra le due panchine rosse ivi esistenti.

Inoltre, in pianta stabile, sarà collocata, su ognuna delle due panchine rosse, una targa riportante i numeri utili, quelli dell’Ambito territoriale, il numero di emergenza dei Carabinieri, con espresso riferimento al presidio di tutela “UNA STANZA TUTTA PER SE’ ”, e il numero nazionale 1522.

Locri sempre il 25 novembre con l’Ambito territoriale sarà presente al convegno di formazione ed informazione dedicato ai rappresentanti dei Comuni organizzato dall’associazione Libellula a Condoianni Sant’Ilario dello Ionio.

L’assessore Bumbaca, inoltre, come ogni anno invierà alle scuole la Carta dei diritti delle bambine” adottata dal Comune nel 2019 su proposta sempre della Fidapa locrese.

Mentre il 26 novembre sarà al liceo Mazzini dove verrà installata una panchina rossa donata dal Comune.

Inoltre per celebrare la “Giornata contro la violenza sulle donne” condividere un momento di riflessione con gli studenti, i Licei Mazzini promuovono e ospitano la mostra “L’amore non uccide”, in collaborazione con i Licei artistici “Oliveti Panetta”.

La mostra sarà inaugurata venerdì 26, e resterà aperta al pubblico sabato mattina.