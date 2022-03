LOCRI Il benevenuto dell’amministrazione ai nuovi nati

R. & P.

Sono stati accolti istituzionalmente nella sala consiliare del Comune di Locri i bambini nati nel 2021 in occasione della Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati 2021, indetta dalla rete nazionale “Costruiamo gentilezza” con il coordinatore progetto nazionale Luca Nardi che ha inviato un messaggio di benvenuto e speranza a tutti i bimbi. Visto il periodo dettato dall’emergenza Covid 19, si è preferito rivedere il cerimoniale che ha portato alcune famiglie a partecipare, scegliendo a campione. Così l’assessore alla gentilezza Domenica Bumbaca, il responsabile dell’Ufficio Anagrafe Massimo Ferraro, la responsabile dell’Ufficio Amministrativo Politiche sociali, Francesca Caroleo, hanno accolto i piccoli bambini locresi accompagnati dai genitori.

Un momento di festa e condivisione che ha messo in evidenza il valore della vita e della famiglia. Simbolicamente è stata consegnata la chiave della città con lo slogan riportato sugli attestati donati: “La gentilezza è la chiave per vivere bene insieme, praticala con amore”

Abbiamo voluto incontrare le famiglie in questa gioiosa ricorrenza per ribadire l’impegno di questa Amministrazione verso le politiche per la famiglia, il sostegno ai genitori e l’implementazione di servizi educativi. Con gli Uffici preposti, con l’Ambito territoriale di Locri, si sta lavorando per offrire servizi e tutelare i diritti dei bambini e delle famiglie.

L’assessore Bumbaca ha illustrato i progetti e i servizi educativi, fornito informazioni sulle prestazioni sociali agevolate di cui possano beneficiare le famiglie, l’opportunità dell’asilo nido comunale e spazio ludico ricreativo, ricordando la disponibilità del settore ad accogliere le istanze delle famiglie e fornire tutte le indicazioni necessarie.

Locri dimostra di essere città dei bambini, prestando attenzione ai piccoli gesti quotidiani e gentili, alla programmazione di progetti per i nostri piccoli cittadini, dallo svolgimento di iniziative alla realizzazione di opere a favore della cittadinanza.

Una città a misura di bambino per vivere bene in comunità e mettere in azione, con il coinvolgimento di agenzie educative, buone pratiche.

L’assessore dopo la consegna degli attestati si è recata in reparto di Ginecologia ed Ostetricia guidato dal primario dottor Giuseppe Macrì e ha consegnato due bauletti della gentilezza contenenti torte di pannolini e articoli per infanzia, da donare ai primi due nati del 21 marzo. Un gesto possibile grazie alla collaborazione dei collaboratori del progetto Puc, Federica, Anna, Luciana, Valentina, Pasquale e Nadia che si sono adoperate per la realizzazione dei regali.

Nella stessa giornata grazie all’Ufficio tecnico e il personale della mobilità in deroga, è stata consegnata la panchina e il materiale alla scuola plesso Scarfò per la pitturazione viola della panchina della gentilezza.