Locri, il 5 settembre evento della Città del Sole dedicato ad arte, immaginazione e creatività

R & P

“Perché l’arte immaginazioni e creat(t)ivita e multiculturalità” è il progetto presentato dall’associazione artistico culturale “Città del Sole” e finanziato ( 49.998,00 euro) dalla Regione Calabria Dipartimento Cultura finalizzato ad iniziative culturali con il patrocinio del Comune di Locri. Si presenterà domenica 5 settembre dalle ore 19 e vedrà alla Fondazione Zappia l’evento “A ben guardare” retrospettiva di opere di Maria Marchio con la mostra finale dei dipinti e sculture dell’artista locale dagli anni ’60 ad oggi corredati ogni opera da un haiku, componimento poetico giapponese, scritto dalla Marchio. Un appuntamento che segue le altre iniziative svolte dall’associazione all’interno del progetto. La manifestazione moderata da Domenico Gareri, vedrà i saluti istituzionali dell’assessore alla cultura Domenica Bumbaca e l’incontro con le autrice del “Metodo Integrato Marcio-patti” Maria Marchio e Sonia Patti. Seguiranno le testimonianze della già dirigente scolastico dott.ssa Agata Alafaci e l’insegnante esperta del metodo, prof.ssa Vittoria Romeo. Concluderà la senatrice Gelsomina Vono e durante l’evento spazio agli interventi artistici di Maria Pia Battaglia, Miriam Napoli, Marta Crincoli e Antonino De Moro.

«Un progetto – spiega la presidentessa dell’associazione l’artista locrese Maria Marchio che opera da anni nel campo della psicologia scolastica, con interventi arte terapeutici di prevenzione e recupero dei disturbi dell’apprendimento- che promuove l’arte tra storia e cultura, favorisce lo sviluppo della cultura e dell’arte sui territori e nello specifico si creerà una sorta di via dell’arte con la donazione di opere e sculture ai Comuni partecipanti, Locri, Roccella, Gioiosa Ionica, Benestare ed inoltre vede la partecipazione del Mibact Calabria».

L’Associazione La Città del Sole è stata costituita legalmente nel 1990, ma già dal 1989 ha avviato le sue attività con iniziative di rilevanza locale, nazionale ed internazionale. Dal 2001 è stato avviato un accordo di scambi culturali, scientifici e professionali con il Prof. Ruggieri (Cattedra di Psicofisiologia Clinica Univ. di Roma La Sapienza) che assicura la supervisione scientifica e psicologica su tutti i progetti dell’associazione in cui si applica il Metodo Integrato Marchio-Patti ©. Dal 2007 l’associazione collabora con l’UNICAL, Dip. Scienze dell’Educazione, Prof. Carmelo Piu ordinario della Cattedra di Pedagogia Sperimentale.

L’associazione è stata accreditata come ente abilitato ad ospitare i laureandi e i neo laureti, per attività di tirocinio, delle facoltà di Psicologia presso l’Università di Roma “La Sapienza” e l’Università “La Bicocca” di Milano. Tra i progetti che si propongono e si attuano, alcuni hanno carattere celebrativo, altri prevedono momenti congiunti di analisi, documentazione, produzione e diffusione della cultura, altri ancora di ricerca e sperimentazione scientifica nel campo della Psicologia, della Pedagogia e della Didattica, per la prevenzione rieducazione e riabilitazione dei disturbi degli apprendimenti specifici D.S.A. (dislessie) e/o aspecifici, con applicazione del nostro metodo “I COLORI DEI SUONI” Metodo Integrato Marchio-Patti ©.