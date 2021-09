Locri, il 3 settembre convegno sul Restauro del Patrimonio Architettonico nell’area metropolitana

LOCRI- La Fondazione Zappia, eretta in Ente Morale con D.P.R. del 4.9.1962, ha in programma, nell’ambito delle proprie attività culturali, un incontro-dibattito dal titolo “Il Restauro del Patrimonio Architettonico. Recenti esempi e pratiche nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria” da svolgersi a Locri, presso il giardino di Palazzo Zappia, sede della omonima Fondazione, il 3 settembre 2021 dalle ore 19:30 alle ore 21:30.

L’incontro è programmato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Città Metropolitana di Reggio Calabria anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi. L’incontro-dibattito ha come tema la pratica del restauro del patrimonio architettonico monumentale e sarà volto a illustrare interventi e tecniche di restauro, già svolti di recente o in corso di esecuzione, che possono rappresentare uno spaccato sullo stato dell’arte nell’ambito del miglioramento sismico, della conservazione e del riuso, del recupero delle superfici decorate di architetture vincolate nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Sono previsti i saluti istituzionali preliminarmente alle relazioni di approfondimento specifico degli argomenti tematici che saranno a cura degli Architetti Vincenzo de Nittis e Giuseppe Luigi Massara con esempi di recenti interventi di restauro di architetture vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 sui Castelli di Monasterace, Condojanni e Bovalino; sui Palazzi Vitale a Sant’Ilario dello Jonio, Sigillò a Polistena, Barletta a Caraffa del Bianco, Contestabile a Taurianova; sul convento dei Cappuccini a Gerace; sull’ex Albergo Belfanti Centralino e su Piazza Italia a Reggio Calabria.