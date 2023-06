R. & P.

Venerdì 16 giugno a Palazzo Nieddu, di Locri con il concerto “Aria di Napoli” del Fanzago Baroque Ensemble avrà inizio la XV Edizione di Rapsodie Agresti – Calabriae Opera Musica Festival.



Giunto alla sua quindicesima edizione Rapsodie Agresti, ideato e realizzato dall’Associazione Traiectoriae con la direzione artistica di Domenico Gatto e Renato Bonajuto, è l’unico Festival di Musica Lirica e sinfonica in Calabria riconosciuto dal Ministero della Cultura.



Dopo alcuni anni il Festival torna alla sua collocazione estiva e parte proprio da Locri, città che lo ha sempre accolto con grande partecipazione e in cui aveva già prodotto e presentato, nel 2019, importanti produzioni liriche come Turandot di Giacomo Puccini e Elisir d’Amore di Donizetti e dove ha sempre ottenuto un grande riscontro di pubblico e una fattiva collaborazione dell’Amministrazione comunale e la collaborazione di un importante soggetto cittadino come l’Accademia Senocrito.



La sezione del Festival che coinvolgerà oltre a Locri la città di Gerace inizierà venerdì 16 giugno alle ore 20.

La serata prevede un incontro di presentazione con stampa e pubblico a cui interverranno il direttore Artistico Domenico Gatto e gli esponenti delle Amministrazioni pubbliche coinvolte.

A seguire, il concerto Aria di Napoli eseguito da una delle formazioni barocche più interessanti del panorama internazionale: il Fanzago Baroque Ensemble che eseguirà brani dei maggiori autori della Scuola Musicale Napoletana.

E proprio la musica del ‘600 e ‘700 a Napoli e a Venezia e, in generale la Musica Barocca è al centro di questa edizione del Festival.

Festival che propone in esclusiva fra gli altri appuntamenti, quattro concerti con “Regine” del Belcanto come Roberta Invernizzi, Vivica Genaux, Francesca Ascioti, Paoletta Marrocu: grandi artiste amate e amate dal pubblico internazionale.

Interpreti che si sono esibite nei maggiori teatri e sale da concerti del mondo.

Ma non solo belcanto e musica barocca, nel programma del Festival.

Fra le altre proposte vi sono il melologo Troiane/Ecuba: un nuova composizione originale di Vincenzo Palermo e l’esecuzione e messa in scena del capolavoro di Handel, Il trionfo del tempo e del disinganno ; due omaggi a Giacomo Puccini nel 150esimo anniversario con uno spettacolo in cui dialogano prosa e musica e una serata fra musica e libretti di Boheme e un ulteriore omaggio : quello di Teresa Cardace a Maria Callas nel centesimo anniversario della nascita.

Da segnalare, infine, una ghiotta occasione ( nel senso letterale) : cena convivio musicale dedicata a Scarlatti e alla cucina del sud nel 700 e 800 dal titolo “A tavola con Scarlatti”.

I biglietti d’ingresso hanno prezzi accessibili e per agevolare la partecipazione, il Festival propone CARD promozionali che permettono di risparmiare oltre il 50% sul prezzo intero.