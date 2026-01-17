Consultazione popolare sul progetto del Parco Eolico “AGNANA” – I Cittadini votano “NO” (Immagini e Video)
SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026 AGNANA - Partecipatissima la Consultazione Popolare per discutere e confrontarsi sul progetto del Parco...
LOCRI – I chiarimenti dell’Avv. Pino Mammoliti fatti all’indomani dell’Assemblea consiliare regionale concernente le criticità della Sanità della Locride.
SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026 AGNANA - Partecipatissima la Consultazione Popolare per discutere e confrontarsi sul progetto del Parco...
di Redazione È morto Rocco Commisso, presidente della squadra di calcio della Fiorentina, e a darne la notizia è proprio...
di Simona Ansani LOCRI - Entrano gli sposi, sul palco vestito di nero chi ufficerà il matrimonio, tanto di testimoni,...
di Simona Ansani In Italia il numero dei morti sul lavoro assume ancora un dato allarmante. Da Gennaio a Novembre...
LENTE LOCALE, testata giornalistica registrata al tribunale di Locri (Aut. 03/2012)
Direttore responsabile: Simona Ansani
Edita da Associazione Qua la Zampa Roccella Ionica,
Viale XXV Aprile 27 D,
89047 Roccella Ionica (RC).
C.F./P.I. 90025920803.
Tel: +39 328 685 1989
Contattaci:
info@lentelocale.it
direttorelentelocale@libero.it
Lascia un commento