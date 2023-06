R. & P.

LOCRI – Si è conclusa l’ottava edizione della IONICUP, il torneo nazionale Minibasket FIP e CONI organizzato dall’Eutimo Basket Locri e co-finanziato dalla Regione Calabria per le finalità sportive e di promozione turistica della costa dei Gelsomini.

Un ottimo riscontro per questa edizione che ha contato un migliaio di presenze nei locali e nelle strutture ricettive del comprensorio grazie a tantissime famiglie, al seguito delle 16 squadre partecipanti. La 4 giorni si è conclusa con lo show dei freestailer e dunker di fama internazionale DA MOVE che hanno intrattenuto i presenti con le loro performances sopra il ferro.Nella Finalissima la Stella Azzurra Roma ha avuto la meglio su CAB Cosenza; MVP Lady per Ludovica De Grazia CAB COSENZA mentre per Leonardo Pastorelli STELLA AZZURRA il titolo di MVP Boy.

Nella compagine romana Tommaso Balacco vince anche il premio individuale SKILL GAME, per Giuseppe Filippone YMCA Siderno invece il trofeo SHOOTOUT come miglior tiratore. Nella giornata conclusiva si celebrava anche la GNS Giornata Nazionale dello Sport CONI che ha riunito in Piazza dei Martiri e nelle aree limitrofe, tutte le Associazioni Sportive locali, coadiuvate dall’assessore allo sport Domenica Bumbaca, per un tripudio di colori e di sport al cospetto del Presidente regionale Maurizio Condipodero, il Sindaco Giuseppe Fontana e il presidente FIP Paolo Surace.