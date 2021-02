LOCRI Gli auguri dell’amministrazione comunale al Rotary club per i suoi 116 anni

R. & P.

La città di Locri ha partecipato all’importante data issando la bandiera del Rotary a Palazzo Nieddu del Rio, in presenza del presidente del Rotary Club Locri, dottor Vincenzo Schirripa e del segretario rotariano Roberto Trimboli, per il Comune l’assessore alle politiche sociali e pari opportunità Domenica Bumbaca e l’assessore al turismo Roberta Accursi. I saluti e gli auguri di tutta l’Amministrazione comunale e il ringraziamento del sindaco Giovanni Calabrese per l’opera che il Rotary svolge sul territorio occupandosi di azioni di solidarietà a servizio delle nostre collettività e nel mondo intero per i meno fortunati e per chi soffre. Un momento celebrativo– ha voluto anche precisare il vicesindaco Fontana – che vuole sottolineare il ruolo che riveste il Rotary, con la speranza che, finita l’emergenza della pandemia , si possa ritornare ad organizzare eventi sociali per la comunità.

È stato il presidente Schirripa a sottolineare l’importanza che riveste il Rotary per la comunità e le azioni perseguite per il bene della collettività.

Il 23 febbraio i rotariani di tutto il mondo celebrano il Rotary Day, l’anniversario della fondazione del Rotary a Chicago nel 1905. Paul Harris ebbe l’intuizione di mettere insieme persone di diverse professionalità ed esperienze per poter fare del bene nel mondo – ricorda Schirripa- . I rotariani sono oggi oltre un milione e duecento mila riuniti in oltre 30 mila club.

Di grande rilievo – ci tiene a sottolineare il presidente- il progetto End Polio Now per l’eradicazione della polio nel mondo. In circa 30 anni di lavoro i rotariani hanno contribuito a vaccinare oltre 2,5 miliardi di bambini nel mondo riducendo il numero dei casi da 300 mila all’anno a poco più di cento, limitati solo a Pakistan e Afghanistan”. Sostegno e progetti anche per l’ospedale di Locri, iniziative di solidarietà e di valorizzazione per il territorio tra le azioni dei rotariani.