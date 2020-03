LOCRI Gli assessori Sofia e Sainato preannunciano la sanificazione straordinaria degli istituti scolastici

R. & P.

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” informiamo che entro l’arco temporale di sospensione dalle attività scolastiche (ovvero dal 05 al 15 Marzo 2020), previsto dalle disposizioni governative su tutto il territorio nazionale, verrà eseguito un intervento straordinario di sanificazione e prevenzione da virus e batteri da parte di una Ditta specializzata.



Stante il carattere emergenziale, le modalità di preavviso potranno essere tempestive (uno-due giorni prima) tuttavia si invita a voler predisporre la disponibilità degli edifici scolastici, i quali dovranno essere sgomberi da persone per circa tre giorni consecutivi, nel periodo indicato dei dieci giorni.

Si invita, inoltre, ad adottare tutte le accortezze possibili, le quali favoriscano il contenimento della diffusione del virus ed in tale ottica – in esecuzione al dettato normativo – verranno attuate delle misure sanitarie per le scuole consistenti nella fornitura di scorte di disinfettante e dispenser gel disinfettante, da collocare presso i punti di accesso di tutte le scuole di ogni ordine e grado, del territorio cittadino.



Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti.

Locri, 05.03.2020

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Sofia

Il Vicesindaco Raffaele Sainato