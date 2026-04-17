SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026
LOCRI – Presso l’Aula Magna dell’IPSIA si sono svolti i lavori del Progetto culturale BIESSE Giustizia e Umanità Liberi di scegliere, Progetto istituzionalizzato dalla Regione Calabria con Legge regionale del 28 Giugno 2023 n. 27.
Tra i relatori, la toccante testimonianza da remoto, di Paola Bonaventura, moglie del collaboratore di Giustizia Luigi Bonaventura; di Giuseppe Casciaro, Procuratore Capo della Repubblica di Locri e di Bruna Siviglia, Presidente Nazionale e fondatrice di BIESSE ( Associazione Culturale Bene Sociale).
Le immagini e il video di alcuni momenti del convegno.
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