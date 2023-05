di Francesca Cusumano – Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2023

LOCRI – Il neo sindaco Giuseppe Fontana, ad una settimana dalla sua elezione, ha trovato la quadra, scegliendo la squadra di governo che lo accompagnerà nei prossimi cinque anni.

Ieri infatti, il primo cittadino ha firmato il decreto di nomina dei 5 componenti dell’esecutivo cittadino.

I primi quattro assessori, sono quelli che dalla tornata elettorale 2023, hanno ottenuto il maggior numero di consensi: la prima eletta, Domenica Bumbaca (745 preferenze), Ornella Monteleone (562 preferenze), Alfredo Cappuccio (532 preferenze), al quale è stato conferito anche il ruolo di vicesindaco e Giuseppe Arone (529 preferenze).

La scelta del quinto assessore invece, è ricaduta su una personalità esterna, ovvero su l’ex primo cittadino di Mongiana nonché attualmente responsabile del settore economico finanziario del Comune di Soverato, Bruno Iorfida.

Questa mattina, la presentazione ufficiale della Giunta, nella sala consiliare di Palazzo di Città.

In apertura, il sindaco Giuseppe Fontana, ha spiegato i criteri adottati per la scelta del neo esecutivo «Per la composizione della Giunta – ha premesso – sono partito dall’individuare le due persone che potessero rivestire il ruolo di vicesindaco, cioè, l’avvocato Miki Maio e Alfredo Cappuccio. Pur avendo proposto, all’avvocato Maio di entrare in Giunta, quest’ultimo dopo alcune valutazioni, ha preferito optare per altro ruolo. Alfredo Cappuccio invece, è entrato in Giunta e sia per il ruolo politico assunto in questi anni e soprattutto come elemento fondante della coalizione affacciatosi alla competizione elettorale del 14 e 15 maggio scorsi, oltre a nominarlo assessore, gli ho conferito l’incarico di vicesindaco. Così dopo alcune consultazioni con ognuno dei componenti della maggioranza, ho ritenuto opportuno condividere un criterio messo in atto anche nel 2018: quello delle preferenze e della rappresentanza di genere, come previsto dalla normativa».

Il sindaco Fontana nel ribadire come già fatto in campagna elettorale, di puntare ad una città moderna, innovativa, continuando quel percorso “di continuità” già tracciato dall’ex sindaco ed ora assessore regionale, Giovanni Calabrese, si è soffermato anche sulle criticità ed in particolar modo alla questione cimiteriale che, come si ricorderà, ha tenuto banco nel corso dell’ultima competizione elettorale «In questi giorni – ha detto – abbiamo approfondito ancor di più la tematica, e prossimamente, contiamo di nominare un organo di alta vigilanza, già prevista nella convenzione. Altra criticità – ha continuato – quella del bilancio comunale, da ciò quindi, la scelta di nominare come componente della Giunta, Bruno Iorfida, esperto di contabilità in Enti pubblici, appartenente della task force inviata dall’Ifel (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale), in esecuzione del progetto di prevenzione delle crisi finanziarie. In Iorfida – ha proseguito il primo cittadino – ho riscontrato una grande voglia di fare e un grande spirito collaborativo e già al secondo Consiglio comunale, si procederà con l’approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, quindi era necessario partire con il piede giusto».

Se per l’assessore Bruno Iorfida, è confermata la delega al Bilancio, quelle invece degli altri quattro assessori, saranno attribuite con successivo provvedimento, nei prossimi giorni.

Così come saranno conferite delle deleghe, anche a coloro non facenti parte della Giunta, perché, come spiegato dal sindaco Fontana, è emersa, dall’ultima riunione di maggioranza, la volontà unanime di tutti i consiglieri o meglio di tutto il team di “Tutti per Locri”, di dedicarsi al bene della città «Quindi, con impegno, dedizione, sacrificio e molta umiltà – ha concluso il primo cittadino – cercheremo di realizzare quanto illustrato nel nostro programma politico».

GLI ASSESSORI

Ringraziamenti sono stati espressi così a turno, al sindaco, da ognuno dei componenti della Giunta «Il nostro impegno – ha commentato il vicesindaco Alfredo Cappuccio – sarà rivolto a tutta la cittadinanza ma in primo luogo, a coloro che non hanno espresso il loro consenso alla nostra lista e alle fasce più fragili della città».

Intervenuta poi “miss preferenze” Domenica Bumbaca «Siamo qui con una nuova squadra – ha dichiarato – e negli anni, questa sala consiliare ha avuto modo di regalarci gioie e dolori, ma tantissime sono state le emozioni e ogni decisione presa, è stata sofferta e attuata con il fine di agire comunque per il bene della comunità. Un ex sindaco che per dieci anni ha lavorato giorno e notte per la città, oggi ci consente di avere una squadra serena».

L’assessore Bumbaca che da quanto trapelato in questi ultimi giorni, dovrebbe ricevere le deleghe assunte già precedentemente (Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, avvalendosi per le Politiche Giovanili anche di due consiglieri di maggioranza, quali Marco Cavaleri e Giovanni Puro), ha chiarito il motivo per il quale, proprio per il largo consenso ottenuto, non rivestirà l’incarico di vicesindaco «Una decisione – ha tenuto a specificare – assolutamente condivisa, non c’è stata da parte mia alcuna pretesa, perché come più volte sottolineato in campagna elettorale, le persone inizialmente indicate, erano Alfredo Cappuccio e Miki Maio. E Alfredo Cappuccio ha sposato un progetto che già sentiva suo, non è arrivato dal nulla. E’ un uomo che ha la competenza e il garbo di stare a fianco al nostro sindaco. Io sarò a fianco di tutti gli uomini e le donne del gruppo “Tutti per Locri”, con le deleghe che mi saranno assegnate. Sono serena, continuerò a lavorare come sempre fatto, per la città. Non siamo tuttologi, però quello per cui i cittadini ci hanno chiesto la fiducia, lo sappiamo fare, ed anche questa volta, “ancora insieme”».

Di impegno, onestà intellettuale e dedizione verso e per il territorio, si sono soffermati sia Giuseppe Arone che Ornella Monteleone; proprio l’avvocato Monteleone chiamando in causa, cittadini, lavoratori e persone che versano in condizioni di difficoltà, ha sottolineato che le porte di Palazzo di Città saranno sempre aperte «Il Comune – ha detto – è il luogo di accoglienza e di tutela dei diritti e dei bisogni di ciascuno, il Comune è la casa di tutti».

Di “sfida” per il ruolo che andrà a ricoprire, ne ha parlato infine, l’assessore Bruno Iorfida, senza negare le difficoltà che attanagliano l’Ente «Ringrazio la squadra – ha sostenuto – per la fiducia nei miei riguardi, ovviamente la situazione è delicata, per cui serve impegno, attenzione e costanza ma soprattutto, la collaborazione non solo della squadra ma anche dei dipendenti. Cercherò di dare delle risposte, ce la metterò tutta, andando incontro alle esigenze dei cittadini. Con la task force del Ministero abbiamo già intrapreso un lavoro di indirizzo, verifica e approfondimento delle tematiche contabili dell’Ente».

Intanto, la prima seduta del Consiglio comunale, è stata fissata al 31 maggio.

